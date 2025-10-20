Banqladeşdə aeroportda baş verən yanğının vurduğu ziyan 1 milyard dolları keçə bilər
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 17:30
Banqladeşin paytaxtı Dəkkədəki beynəlxalq hava limanının yük terminalında oktyabrın 18-də baş vermiş güclü yanğın nəticəsində yerli şirkətlərin itkiləri 1 milyard dolları keçə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
Ekspress çatdırılma şirkətlərini birləşdirən Banqladeşin "International Air Express Association"ıda ziyanın miqyası ilə bağlı eyni fikirdədir.
Alov ixrac üçün hazırlanmış hazır geyim, tekstil, dərman preparatları və digər malların böyük partiyalarını məhv edib.
Banqladeş geyim ixracının həcminə görə Çindən sonra dünyada ikinci yeri tutur.
