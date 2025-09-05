Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина
- 05 сентября, 2025
- 09:25
Помощник президент РФ Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США о разговоре американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"Об этом я не слышал", - сказал Ушаков журналистам, комментируя вопрос был ли уже запрос на этот телефонный разговор с американской стороны.
Отметим, что 5 сентября Трамп заявил о намерение в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
