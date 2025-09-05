Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 09:25
    Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина

    Помощник президент РФ Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США о разговоре американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

    "Об этом я не слышал", - сказал Ушаков журналистам, комментируя вопрос был ли уже запрос на этот телефонный разговор с американской стороны.  

    Отметим, что 5 сентября Трамп заявил о намерение в ближайшее время поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    "Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

    Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп разговор запрос

    Последние новости

    09:26

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:25

    Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина

    Другие страны
    09:21

    Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника

    Другие страны
    09:17

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025)

    Финансы
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)

    Финансы
    09:13

    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие

    Происшествия
    08:53

    СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек

    Другие страны
    08:42

    Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной Америке

    Футбол
    08:30

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей