    Uşakov: ABŞ-nin Tramp və Putin arasındakı danışıqla bağlı sorğusu haqqında məlumatsızam

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 09:43
    Uşakov: ABŞ-nin Tramp və Putin arasındakı danışıqla bağlı sorğusu haqqında məlumatsızam

    Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bəyan edib ki, ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Tramp və Vladimir Putin arasında danışığın aparılması barədə Vaşinqtonun sorğusu haqqında məlumatı yoxdur.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-linə istinadən xəbər verir.

    "Mən bu barədə eşitməmişəm", - o, ABŞ tərəfindən bu telefon danışığı üçün sorğunun olub-olmamasına dair sualı şərh edərkən jurnalistlərə bildirib.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də Tramp yaxın vaxtlarda rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışmaq niyyətində olduğunu bəyan edib.

