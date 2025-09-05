Uşakov: ABŞ-nin Tramp və Putin arasındakı danışıqla bağlı sorğusu haqqında məlumatsızam
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 09:43
Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bəyan edib ki, ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Tramp və Vladimir Putin arasında danışığın aparılması barədə Vaşinqtonun sorğusu haqqında məlumatı yoxdur.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-linə istinadən xəbər verir.
"Mən bu barədə eşitməmişəm", - o, ABŞ tərəfindən bu telefon danışığı üçün sorğunun olub-olmamasına dair sualı şərh edərkən jurnalistlərə bildirib.
Qeyd edək ki, sentyabrın 5-də Tramp yaxın vaxtlarda rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışmaq niyyətində olduğunu bəyan edib.
Son xəbərlər
11:08
Azərbaycanda 8 ayda 150-dən çox yeni dövlət standartı təsdiqlənibBiznes
11:02
Foto
Naxçıvanda istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə nəticəsində ölən şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
11:00
AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin futbolçuları öz qarşılarına tələb qoymalıdırlar"Futbol
10:52
Foto
Dövlət Xidməti müəllimlər üçün tədbir keçiribDaxili siyasət
10:48
Qırmızı Ürəklər Fondu Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Gününü xüsusi aksiya ilə qeyd edirBiznes
10:47
Yenicag.az saytının 18 yaşı tamam olurMedia
10:46
Bəzi rayonlara leysan yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:42
Azərbaycanda 47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı haker hücumlarının qurbanı olubİKT
10:40