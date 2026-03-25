Ушаков: Вашингтон проинформировал Москву об итогах переговоров США-Украина во Флориде
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 17:52
США проинформировали Россию о прошедших на минувшей неделе во Флориде американо-украинских переговорах.
Как передает Report, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Они (США и Украина - ред.) провели переговоры во Флориде в прошлую субботу. Нас (США - ред.) обстоятельно проинформировали об итогах. И мы знаем, где мы сейчас", - отметил Ушаков.
Других подробностей он не привел.
