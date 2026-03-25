Ушаков: Вашингтон проинформировал Москву об итогах переговоров США-Украина во Флориде

США проинформировали Россию о прошедших на минувшей неделе во Флориде американо-украинских переговорах.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Они (США и Украина - ред.) провели переговоры во Флориде в прошлую субботу. Нас (США - ред.) обстоятельно проинформировали об итогах. И мы знаем, где мы сейчас", - отметил Ушаков.

Других подробностей он не привел.