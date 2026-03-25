Uşakov: Vaşinqton Floridada keçirilən ABŞ-Ukrayna danışıqlarının yekunları barədə Moskvaya məlumat verib
Digər ölkələr
- 25 mart, 2026
- 18:02
ABŞ ötən həftə Floridada keçirilmiş ABŞ-Ukrayna danışıqları barədə Rusiyaya məlumat verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov jurnalistlərə bildirib.
"Onlar (ABŞ və Ukrayna - red.) ötən şənbə günü Floridada danışıqlar aparıblar. Bizi yekunlar barədə ətraflı məlumatlandırıblar və indi vəziyyətimizi bilirik", - o qeyd edib.
Y.Uşakov digər təfərrüatları açıqlamayıb.
