    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 19:59
    Ушаков: США пропустят предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби

    Американская переговорная группа не будет участвовать в очередных переговорах в Абу-Даби по мирному завершению российско-украинской войны по договоренности Вашингтона и Киева.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

    "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - отметил он.

    Так он ответил на вопрос о том, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер в этот раз не собираются в Абу-Даби.

    Напомним, что первые переговоры технических групп РФ, США и Украины прошли в столице ОАЭ на прошлой неделе 23-24 января.

    Россия Юрий Ушаков Украина российско-украинская война Джаред Кушнер Стив Уиткофф переговоры Абу-Даби
    Uşakov: ABŞ Əbu-Dabidə keçiriləcək Rusiya-Ukrayna danışıqlarına qatılmayacaq
