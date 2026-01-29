Ушаков: США пропустят предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби

Американская переговорная группа не будет участвовать в очередных переговорах в Абу-Даби по мирному завершению российско-украинской войны по договоренности Вашингтона и Киева.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

"Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - отметил он.

Так он ответил на вопрос о том, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер в этот раз не собираются в Абу-Даби.

Напомним, что первые переговоры технических групп РФ, США и Украины прошли в столице ОАЭ на прошлой неделе 23-24 января.