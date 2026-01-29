Ушаков: США пропустят предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби
Другие страны
- 29 января, 2026
- 19:59
Американская переговорная группа не будет участвовать в очередных переговорах в Абу-Даби по мирному завершению российско-украинской войны по договоренности Вашингтона и Киева.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.
"Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - отметил он.
Так он ответил на вопрос о том, почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер в этот раз не собираются в Абу-Даби.
Напомним, что первые переговоры технических групп РФ, США и Украины прошли в столице ОАЭ на прошлой неделе 23-24 января.
Последние новости
21:10
Трамп: США откроют воздушное пространство над ВенесуэлойДругие страны
21:04
Сенат Франции отклонил проект бюджета на 2026 годДругие страны
20:54
СМИ: США направили дополнительный военный корабль на Ближний ВостокДругие страны
20:39
Трамп анонсировал скорые взаимные визиты между представителями США и МексикиДругие страны
20:35
Каллас: ЕС продолжит оказание давления на РФ, чтобы подтолкнуть ее к миру - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:22
Фото
В рамках подготовки к WUF13 состоялась информсессия для представителей госструктурВнутренняя политика
20:07
Иран назвал опрометчивым решение ЕС объявить КСИР террористической организациейВ регионе
19:59
Ушаков: США пропустят предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-ДабиДругие страны
19:52