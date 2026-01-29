Uşakov: ABŞ Əbu-Dabidə keçiriləcək Rusiya-Ukrayna danışıqlarına qatılmayacaq
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 20:18
ABŞ-nin danışıqlar qrupu Vaşinqton və Kiyev arasındakı razılaşmaya əsasən Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatması üzrə növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcək.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov "Birinci kanala" müsahibəsində bildirib.
Uşakov ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və sahibkar Cared Kuşnerin Əbu-Dabiyə getməyəcəyi ilə bağlı suala belə cavab verib:
"Amerika və ukraynalılar bununla bağlı öz aralarında razılaşıblar. Məqsəd daha aşağı səviyyədə ikitərəfli əlaqə qurmaqdır".
Xatırladaq ki, Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında ilk danışıqlar ötən həftə, yanvarın 23-24-də BƏƏ paytaxtında keçirilib.
Son xəbərlər
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04
Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıbRegion
23:01
Video
Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olubHadisə
22:59
Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıbİnfrastruktur
22:59
Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edirRegion
22:48
Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxırDigər
22:41