İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Uşakov: ABŞ Əbu-Dabidə keçiriləcək Rusiya-Ukrayna danışıqlarına qatılmayacaq

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 20:18
    Uşakov: ABŞ Əbu-Dabidə keçiriləcək Rusiya-Ukrayna danışıqlarına qatılmayacaq

    ABŞ-nin danışıqlar qrupu Vaşinqton və Kiyev arasındakı razılaşmaya əsasən Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatması üzrə növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcək.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov "Birinci kanala" müsahibəsində bildirib.

    Uşakov ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və sahibkar Cared Kuşnerin Əbu-Dabiyə getməyəcəyi ilə bağlı suala belə cavab verib:

    "Amerika və ukraynalılar bununla bağlı öz aralarında razılaşıblar. Məqsəd daha aşağı səviyyədə ikitərəfli əlaqə qurmaqdır".

    Xatırladaq ki, Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında ilk danışıqlar ötən həftə, yanvarın 23-24-də BƏƏ paytaxtında keçirilib.

    ABŞ Əbu-Dabi görüşü Rusiya-Ukrayna Danışıqları
    Ушаков: США пропустят предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби

    Son xəbərlər

    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    23:01
    Video

    Abşeron Gənclər şəhərciyində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

    Hadisə
    22:59

    Cənubi Muğan kanalına suyun verilişi müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    22:59

    Rəsmi Ankara Kiyevlə Moskvanın sülhə çox yaxınlaşdığını hesab edir

    Region
    22:48

    Türkiyə XİN rəhbəri: Amerika Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasından çıxır

    Digər
    22:41

    Fidandan ərəb ölkələrinə çağırış: Hegemon dövlətlər gedəndə daha pis bir miras qoyur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti