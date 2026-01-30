İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 10:56
    Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu auditor seçir

    Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 17-nə qədər İnstitutun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospekti, 125 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 17-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 1,4 min manat ödənilib.

    Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu audit

