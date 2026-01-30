Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu auditor seçir
Maliyyə
- 30 yanvar, 2026
- 10:56
Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 17-nə qədər İnstitutun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospekti, 125 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 17-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 1,4 min manat ödənilib.
