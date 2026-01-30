İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan "Qarabağ"ın sayəsində UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib

    30 yanvar, 2026
    Azərbaycan Qarabağın sayəsində UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib

    UEFA Çempionlar Liqası və Avropa Liqasının əsas mərhələsinin sonuncu - VIII turunun oyunlarından sonra Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib.

    "Report" xəbər verir ki, "Qarabağ" son matçda "Liverpul"a (İngiltərə) 0:6 hesabı ilə məğlub olsa da, pley-offa vəsiqə qazandığı üçün ölkəmiz 26-cı yerə yüksəlib.

    Azərbaycan hazırda 22.937 xala malikdir. 27-ci sıradakı Sloveniyanın 22.843 əmsalı var.

    Qeyd edək ki, siyahıya 111.797 əmsalla İngiltərə başçılıq edir.

