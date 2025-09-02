    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    02 сентября, 2025
    16:27
    Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультаций

    Россия и США планируют очередной раунд консультаций по линии МИД.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Сейчас запланирован очередной раунд межмидовских консультаций. Там масса вопросов, которые остаются нерешенными", - сказал Ушаков.

    По его словам, РФ и США сейчас ведут диалог прежде всего по Украине, говорить о развитии двусторонних отношений пока рано.

