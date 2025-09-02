    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Rusiya və ABŞ arasında növbəti məsləhətləşmələr raundu planlaşdırılır

    • 02 sentyabr, 2025
    • 16:43
    Rusiya və ABŞ Xarici İşlər nazirlikləri xətti ilə növbəti məsləhətləşmələr raundu planlaşdırır.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    "İndi növbəti Xarici İşlər nazirlikləri arasında məsləhətləşmələr raundu planlaşdırılır. Orada həll olunmamış qalan bir çox məsələlər var", - Y.Uşakov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya və ABŞ hazırda əsasən Ukrayna ilə bağlı dialoq aparır, ikitərəfli münasibətlərin inkişafından danışmaq hələ tezdir. 

    Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд межмидовских консультаций

