Ушаков: РФ взаимодействует только с США по вопросу Украины

Россия взаимодействует по украинскому урегулированию только с США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вы знаете, что украинцы отказались, по крайней мере, на данный момент от продолжения стамбульских раундов переговоров, и, если говорить о контактах, то контакты ведутся между Вашингтоном и Москвой исключительно", - сказал он журналистам.

У Ушакова спросили, контактирует ли Москва с ЕС хотя бы по вопросу изъятия ее замороженных активов.

Ушаков также подчеркнул, что во время встречи 2 декабря президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера [Дональда Трампа] Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером поднимался вопрос членства Украины в НАТО.

"Это один из ключевых вопросов. Он обсуждался", - отметил помощник российского президента.