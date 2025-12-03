Uşakov: Rusiya Ukrayna məsələsində yalnız ABŞ ilə əməkdaşlıq edir
- 03 dekabr, 2025
- 18:17
Rusiya Ukrayna nizamlanması məsələsində yalnız ABŞ ilə əməkdaşlıq edir.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov deyib.
"Bilirsiniz ki, ukraynalılar indi İstanbul danışıqlarının raundlarını davam etdirmək istəmirlər, təmaslar isə yalnız Vaşinqton və Moskva arasındadır", - o, jurnalistlərə bildirib.
Uşakov həmçinin vurğulayıb ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dekabrın 2-də ABŞ lideri Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Ağ Evin rəhbərinin kürəkəni Cared Kuşnerlə görüşü zamanı Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi qaldırılıb.
"Bu, əsas suallardan biridir və müzakirə olunub", - Rusiya Prezidentinin köməkçisi qeyd edib.
