    Uşakov: Rusiya Ukrayna məsələsində yalnız ABŞ ilə əməkdaşlıq edir

    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 18:17
    Rusiya Ukrayna nizamlanması məsələsində yalnız ABŞ ilə əməkdaşlıq edir.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov deyib.

    "Bilirsiniz ki, ukraynalılar indi İstanbul danışıqlarının raundlarını davam etdirmək istəmirlər, təmaslar isə yalnız Vaşinqton və Moskva arasındadır", - o, jurnalistlərə bildirib.

    Uşakov həmçinin vurğulayıb ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dekabrın 2-də ABŞ lideri Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Ağ Evin rəhbərinin kürəkəni Cared Kuşnerlə görüşü zamanı Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi qaldırılıb.

    "Bu, əsas suallardan biridir və müzakirə olunub", - Rusiya Prezidentinin köməkçisi qeyd edib.

    Ушаков: РФ взаимодействует только с США по вопросу Украины

