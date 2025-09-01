Ушаков: Путин и Трамп пока не достигли договоренностей о встрече с Зеленским

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не достигли договоренностей о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в двустороннем либо трехстороннем формате.

Как передает Report со ссылкой на росСМИ, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Договоренности между Путиным и Трампом о встрече президента России с Зеленским или о трехсторонней встрече не было", - сказал он.

По его словам, Путин и Трамп во время недавних переговоров Аляске договорились, "как действовать дальше" в контексте российско-украинского конфликта.

Идея повышения уровня делегаций России и Украины была затронута в ходе саммита Путина и Трампа в Анкоридже, однако конкретных предложений по данному вопросу нет, добавил Ушаков.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин на саммите ШОС проинформировал многих зарубежных коллег об итогах встречи с Трампом на Аляске.

"В кулуарах украинская тема, естественно, обсуждалось. Наш президент об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии [Нарендой Моди]. Так что без Украины не обошлось, естественно, - сказал Ушаков. - Я и вчера говорил насчет того, что наш президент обсуждал, по крайней мере, договоренности, достигнутые в Анкоридже с президентом Трампом".