    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Uşakov: Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 18:24
    Uşakov: Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib

    Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə ikitərəfli və ya üçtərəfli formatda görüşlə bağlı razılığa gəlməyiblər.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Putinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    "Putin və Tramp arasında Zelenski ilə görüş və ya üçtərəfli görüş barədə razılaşma olmayıb", - o qeyd edib.

    Y.Uşakovun sözlərinə görə, Putin və Tramp Alyaskada aparılan danışıqlar zamanı Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kontekstində "bundan sonra necə hərəkət etmək"lə bağlı razılığa gəliblər.

    Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, Rusiya-Ukrayna danışıqlarının səviyyəsinin artırılması ilə bağlı hələlik konkret təkliflər yoxdur.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, V.Putin ŞƏT sammitində bir çox xarici həmkarını Alyaskada Trampla görüşünün nəticələri barədə məlumatlandırıb.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Ушаков: Путин и Трамп пока не достигли договоренностей о встрече с Зеленским

    Son xəbərlər

    19:22

    Kosta: Qərbi Balkanlar, Moldova və Ukraynanın Aİ-yə daxil olması prioritetdir

    Digər ölkələr
    19:10
    Foto

    Kamran Əliyevlə İnam Kərimov Türkiyədə səfərdədir

    Xarici siyasət
    19:07

    Boksçu Co Baqner vəfat edib

    İdman
    19:01
    Foto

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçirilib

    Fərdi
    19:01

    Vüsal Xəlilov: ICPC müsabiqəsinin dünya finalı mühəndislərə fundamental biliklər öyrədir

    İKT
    18:47

    Azərbaycan velosipedçisi Türkiyədə keçirilən yarışda birinci olub

    Fərdi
    18:36

    Prorektor: ICPC müsabiqəsinin dünya finalının Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin imicinə töhfə verəcək

    İKT
    18:29

    Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxaq turnirdə ilk yarımfinalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    18:26

    Sabunçuda işgəncəyə məruz qalan azyaşlı ilə bağlı ekspertiza təyin edilib - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti