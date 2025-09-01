Uşakov: Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib
- 01 sentyabr, 2025
- 18:24
Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə ikitərəfli və ya üçtərəfli formatda görüşlə bağlı razılığa gəlməyiblər.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Putinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
"Putin və Tramp arasında Zelenski ilə görüş və ya üçtərəfli görüş barədə razılaşma olmayıb", - o qeyd edib.
Y.Uşakovun sözlərinə görə, Putin və Tramp Alyaskada aparılan danışıqlar zamanı Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kontekstində "bundan sonra necə hərəkət etmək"lə bağlı razılığa gəliblər.
Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, Rusiya-Ukrayna danışıqlarının səviyyəsinin artırılması ilə bağlı hələlik konkret təkliflər yoxdur.
O, həmçinin vurğulayıb ki, V.Putin ŞƏT sammitində bir çox xarici həmkarını Alyaskada Trampla görüşünün nəticələri barədə məlumatlandırıb.