USA Today: Пентагон тайно готовится к возможной операции на Кубе

Пентагон ведет скрытую подготовку к возможной военной операции на Кубе.

Как сообщает Report со ссылкой на осведомленные источники, об этом написала газета USA Today.

Отмечается, что Пентагон в тайном порядке разрабатывает военные планы на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве на Кубе.

Более того, президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами у Белого дома заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном Вашингтон может "обратить внимание" и на Кубу.