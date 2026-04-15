USA Today: Пентагон тайно готовится к возможной операции на Кубе
Другие страны
- 15 апреля, 2026
- 23:29
Пентагон ведет скрытую подготовку к возможной военной операции на Кубе.
Как сообщает Report со ссылкой на осведомленные источники, об этом написала газета USA Today.
Отмечается, что Пентагон в тайном порядке разрабатывает военные планы на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве на Кубе.
Более того, президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами у Белого дома заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном Вашингтон может "обратить внимание" и на Кубу.
