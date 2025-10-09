Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверия

Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    09 октября, 2025
    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссары второй раз в этом году смогли избежать вотума недоверия в парламенте и таким образом продолжат работать на своих постах.

    Как сообщает европейское бюро Report, 9 октября в Европарламенте голосовали сразу по двум вотумам недоверия, выдвинутыми правыми и левыми фракциями.

    По первому кругу голосования "за" проголосовали только 179 депутатов, "против" - 378. По второму предложению комиссию поддержали 383 депутата, тогда как за вотум недоверия – 133.

    Для утверждения требовалось не менее двух третей голосов при участии в голосовании, минимум, 361 члена Европарламента из 720.

    Если сравнить с итогами аналогичного процесса в июле, тогда за вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен проголосовали 175 депутатов, а против - 360.

    Лента новостей