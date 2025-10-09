İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Ursula fon der Lyayen ikinci dəfə etimadsızlıq votumundan yayınır

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:22
    Ursula fon der Lyayen ikinci dəfə etimadsızlıq votumundan yayınır

    Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen və komissarlar bu il ikinci dəfə parlamentdə etimadsızlıq votumundan yayına bilib və beləliklə, öz vəzifələrində işləməyə davam edəcəklər.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, oktyabrın 9-da Avropa parlamentdə sağçı və solçu fraksiyaların irəli sürdüyü iki etimadsızlıq votumu üzrə səsvermə keçirilib.

    Birinci təklif üzrə səsvermədə 179 deputat lehinə, 378 deputat əleyhinə səs verib. İkinci təklif üzrə 383 deputat komissiyanı dəstəkləyib, 133 deputat isə etimadsızlıq votumunun lehinə səs verib.

    Əgər iyuldakı analoji prosesin nəticələri ilə müqayisə etsək, o zaman 175 deputat Ursula fon der Lyayenə qarşı etimadsızlıq votumunun lehinə, 360 deputat isə əleyhinə səs verib.

    Avropa Komissiyası Ursula fon der Lyayen Səsvermə
    Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверия

