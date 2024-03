Председатель Еврокомиссии призвала к защите мирного населения Газы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к защите гражданских лиц в Секторе Газа.

Как передает Report, об этом глава ЕК написала на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Глубоко встревожена кадрами из Газы. Необходимо приложить все усилия для расследования произошедшего и обеспечения прозрачности.

Гуманитарная помощь - это спасательный круг для нуждающихся, и доступ к ней должен быть обеспечен.

Мы поддерживаем гражданских лиц и призываем защищать их в соответствии с международным правом", - написала она.

Deeply disturbed by images from Gaza. Every effort must be made to investigate what happened and ensure transparency



Humanitarian aid is a lifeline for those in need and access to it must be ensured.



We stand by civilians, urging their protection in line with international law