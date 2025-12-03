Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Урсула фон дер Ляйен: ЕК планирует в 2026-2027гг выделить Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 16:51
    ЕС планирует в 2026-2027гг предоставить Украине 90 млрд евро, это покроет 2/3 ее финансовых потребностей.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания коллегии ЕК.

    По ее словам, финансовые потребности Украины согласно расчетам Международного валютного фонда на ближайшие два года оцениваются в 137 млрд евро.

    "Первое решение – это заимствование ЕС. Оно. в основном, заключается в привлечении средств на рынках капитала с использованием бюджета Евросоюза в качестве гарантии для последующего предоставления этих средств Украине в виде кредита. Это решение должно быть принято единогласно", - сообщила фон дер Ляйен.

    Второе решение, по ее словам, это так называемый репарационный кредит, что предполагает использование денежных остатков от демобилизованных российских активов в ЕС.

    "Мы предлагаем охватить все финансовые учреждения, которые накопили такие денежные остатки. Эти учреждения должны будут перевести денежные средства в инструмент репарационного кредита", - сказала глава ЕК.

    Она пояснила, что эти средства предоставляются Украине в качестве кредита, который страна должна будет погасить, "если и когда Россия будет выплачивать репарации".

    По словам фон дер Ляйен, это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов Совета ЕС.

    Avropa Komissiyası 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro ayırmağı planlaşdırır
