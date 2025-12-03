İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Avropa Komissiyası 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro ayırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 16:55
    Avropa İttifaqı (Aİ) 2026-2027-ci illərdə Ukraynaya 90 milyard avro verməyi planlaşdırır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen bu gün Avropa Komissiyasının kollegiyasının iclasının yekunları üzrə mətbuat konfransında bildirib.

    Bildirilib ki, bu da ölkənin maliyyə ehtiyaclarının 2/3 hissəsini təmin edəcək.

    Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına əsasən, Ukraynanın növbəti iki il üçün maliyyə ehtiyacları 137 milyard avro məbləğində qiymətləndirilir.

    Məlumat yenilənir

    Avropa İttifaqı Ukrayna Ursula fon der Lyayen Avropa Komissiyası
    Урсула фон дер Ляйен: ЕК планирует в 2026-2027гг выделить Украине 90 млрд евро

