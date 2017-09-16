Уровень угрозы в Великобритании после теракта поднят до критического

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Уровень террористической угрозы в Великобритании поcле взрыва в лондонском метро поднят с серьезного до критического. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

Накануне утром на станции "Парсонс-грин" на западе Лондона сработало самодельное взрывное устройство. Власти назвали произошедшее терактом.

Взрыв, как выяснилось, мог быть гораздо сильнее, однако бомба сработала неправильно. По последним данным, госпитализированы 29 человек, угрозы их жизни нет.