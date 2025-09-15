Уровень безработицы в Китае в августе составил 5,3%
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 09:05
Показатель безработицы в Китае в августе вырос по сравнению с июлем на 0,1 процентного пункта (п. п.) и составил 5,3%.
Как передает Report, об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, в январе - августе доля зарегистрированных лиц трудоспособного возраста, не имеющих заработка, составила в КНР 5,2%. Средняя продолжительность трудовой недели в Китае достигает 48,5 часа.
В 2023 и 2024 годах уровень безработицы в стране составил 5,2% и 5,1% соответственно. Этот показатель учитывает ситуацию только в городах: ситуация на рынке занятости в сельской местности не оценивается из-за сложности учета мигрирующей рабочей силы.
