Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний

    Уровень безработицы в Китае в августе составил 5,3%

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 09:05
    Уровень безработицы в Китае в августе составил 5,3%

    Показатель безработицы в Китае в августе вырос по сравнению с июлем на 0,1 процентного пункта (п. п.) и составил 5,3%.

    Как передает Report, об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

    Как следует из опубликованных данных, в январе - августе доля зарегистрированных лиц трудоспособного возраста, не имеющих заработка, составила в КНР 5,2%. Средняя продолжительность трудовой недели в Китае достигает 48,5 часа.

    В 2023 и 2024 годах уровень безработицы в стране составил 5,2% и 5,1% соответственно. Этот показатель учитывает ситуацию только в городах: ситуация на рынке занятости в сельской местности не оценивается из-за сложности учета мигрирующей рабочей силы.

    Китай безработица рынок занятости

    Последние новости

    09:12

    Зафиксированы перебои спутникового интернета Starlink по всему миру

    ИКТ
    09:05

    Уровень безработицы в Китае в августе составил 5,3%

    Другие страны
    08:56
    Фото

    В Нахчыване в первый класс в новом учебном году пойдут 3 822 ребенка

    Наука и образование
    08:48

    В Баку у школ введен режим "зеленой волны" для снижения пробок

    Инфраструктура
    08:29

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    08:29

    В Сабирабадском районе произошло жестокое убийство

    Происшествия
    08:26

    Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с началом нового учебного года

    Внутренняя политика
    08:05
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:36

    Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения Freedom Edge

    Другие страны
    Лента новостей