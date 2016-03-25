"Уральские авиалинии" не планируют полетов в Турцию

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ "Уральские авиалинии" не планируют выполнение полетов по турецкому направлению до урегулирования политической ситуации между РФ и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"В настоящее время авиакомпания "Уральские авиалинии" не планирует выполнение полетов по турецкому направлению до урегулирования на государственном уровне политической ситуации между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", - говорится в релизе авиакомпании по поводу возможных полетов в Турцию.

В четверг Росавиация сообщила о том, что "Уральским авиалиниям" могут быть выданы разрешения на полеты в Анталью семь раз в неделю из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Казани.

Между тем, в тот же день представитель Росавиации сообщил, что ведомство не будет выдавать разрешение "Уральским авиалиниям" на полеты в Анталью из-за внешнеполитической ситуации и реальных угроз совершения террористических актов на территории Турции.