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    "Уральские авиалинии" не планируют полетов в Турцию

    Росавиация сообщила, что не будет выдавать разрешение на полеты из-за внешнеполитической ситуации и угроз совершения терактов

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ "Уральские авиалинии" не планируют выполнение полетов по турецкому направлению до урегулирования политической ситуации между РФ и Турцией.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

    "В настоящее время авиакомпания "Уральские авиалинии" не планирует выполнение полетов по турецкому направлению до урегулирования на государственном уровне политической ситуации между Российской Федерацией и Турецкой Республикой", - говорится в релизе авиакомпании по поводу возможных полетов в Турцию.

    В четверг Росавиация сообщила о том, что "Уральским авиалиниям" могут быть выданы разрешения на полеты в Анталью семь раз в неделю из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Казани.

    Между тем, в тот же день представитель Росавиации сообщил, что ведомство не будет выдавать разрешение "Уральским авиалиниям" на полеты в Анталью из-за внешнеполитической ситуации и реальных угроз совершения террористических актов на территории Турции.

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