Ураган "Умберто" усилился до третьей категории

Сила урагана "Умберто", образовавшегося у Восточного побережья США, возросла до третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

По его данным, в 20:00 по времени Восточного побережья США (18 сентября, 04:00 по бакинскому времени) ураган находился в 655 км юго-западнее побережья Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в его пределах достигала 51,4 м/с.

Ураган движется на северо-восток со скоростью 5,3 м/с.

Центр прогнозирует, что "Умберто" может усилиться в первой половине дня в четверг.