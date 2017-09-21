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    Ураган "Мария" ослабел до шторма второй категории

    Отмечается, что шторм может вновь усилиться

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Метеорологи заявили, что ураган "Мария" ослабел до шторма второй категории.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что шторм может вновь усилиться и снова обрести статус урагана.

    "Мария" ослабевает до шторма категории два, но может вернуться к основному статусу урагана к четвергу", - пишет агентство.

    Ранее губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло предупредил жителей острова об опасности, исходящей от урагана "Мария".

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