Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Метеорологи заявили, что ураган "Мария" ослабел до шторма второй категории.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что шторм может вновь усилиться и снова обрести статус урагана.

"Мария" ослабевает до шторма категории два, но может вернуться к основному статусу урагана к четвергу", - пишет агентство.

Ранее губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло предупредил жителей острова об опасности, исходящей от урагана "Мария".