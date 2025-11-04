Уолтц: США задерживают финансирование ООН в ожидании реформ
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 04:18
Администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу выплату взносов в ООН, так как ждет реформирования организации.
Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при Объединенных Нациях Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart News.
"Президент задерживает американское финансирование до того момента, как мы увидим реформы", - сказал он.
По словам Уолтца, под давлением США генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился урезать бюджет всемирной организации на 15%, что предполагает сокращение штата на 18% и числа миротворцев на 25%. "Полагаю, что мы во многих отношениях спасем ее (ООН - ред.) от самой себя и будем продвигать преобразования", - добавил дипломат.
