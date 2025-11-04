İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 04 noyabr, 2025
    • 04:25
    ABŞ BMT-yə ödənişləri müvəqqəti dayandırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası təşkilatda islahatların aparılmasını gözlədiyi üçün BMT-yə ödənişləri müvəqqəti dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "Breitbart News"a müsahibəsində deyib.

    "Prezident biz islahatları görənə qədər Amerikanın maliyyəsini saxlayır", - diplomat əlavə edib.

    Diplomata görə, ABŞ-ın təzyiqi altında BMT-nin Baş katibi Antonio Quterres dünya təşkilatının büdcəsini 15% azaltmağa razılaşıb ki, bu da heyətin 18% və sülhməramlıların 25% ixtisarına səbəb olur.

    "İnanıram ki, biz bir çox cəhətdən onu (BMT- red.) özündən xilas edəcəyik və islahatları irəli aparacağıq".

    Уолтц: США задерживают финансирование ООН в ожидании реформ

