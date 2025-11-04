ABŞ BMT-yə ödənişləri müvəqqəti dayandırıb
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2025
- 04:25
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası təşkilatda islahatların aparılmasını gözlədiyi üçün BMT-yə ödənişləri müvəqqəti dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "Breitbart News"a müsahibəsində deyib.
"Prezident biz islahatları görənə qədər Amerikanın maliyyəsini saxlayır", - diplomat əlavə edib.
Diplomata görə, ABŞ-ın təzyiqi altında BMT-nin Baş katibi Antonio Quterres dünya təşkilatının büdcəsini 15% azaltmağa razılaşıb ki, bu da heyətin 18% və sülhməramlıların 25% ixtisarına səbəb olur.
"İnanıram ki, biz bir çox cəhətdən onu (BMT- red.) özündən xilas edəcəyik və islahatları irəli aparacağıq".
Son xəbərlər
04:46
Britaniyaya sığınacaq üçün edilən müraciətlərin sayı 108 mini keçibDigər ölkələr
04:25
ABŞ BMT-yə ödənişləri müvəqqəti dayandırıbDigər ölkələr
03:57
Tramp Nyu-York şəhəri üçün federal maliyyəni məhdudlaşdırmaqla hədələyibDigər ölkələr
03:32
Kamçatkada bir gündə 60-a yaxın zəlzələ baş veribDigər ölkələr
03:06
Romada uçan tarixi tikilinin dağıntıları altında qalan işçi xilas edilibDigər ölkələr
02:49
Peru Meksika ilə diplomatik əlaqələri kəsibDigər ölkələr
02:11
KİV: Tramp noyabrın 18-də Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsini qəbul edəcəkDigər ölkələr
01:33
İsraildə terrorçuların edam edilməsi haqqında qanun birinci oxunuşda təsdiqlənibDigər ölkələr
01:05