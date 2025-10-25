Уолтц: ООН неправильно тратит выделяемые ей США средства
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 00:28
ООН неправильно расходует те средства, которые США выделяют всемирной организации.
Как передает Report, об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart News.
"Правильно ли тратятся средства? Сейчас я бы сказал, что нет, потому что они тратятся на все эти woke-проекты, вместо того, чтобы делать то, ради чего они выделены изначально", - отметил он.
Уолтц добавил, что всемирной организации необходимо "вернуться к основам" в своей деятельности, а именно "прекращению и предотвращению войн и сохранению мира".
00:28
