    Уолтц: ООН неправильно тратит выделяемые ей США средства

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 00:28
    ООН неправильно расходует те средства, которые США выделяют всемирной организации.

    Как передает Report, об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart News.

    "Правильно ли тратятся средства? Сейчас я бы сказал, что нет, потому что они тратятся на все эти woke-проекты, вместо того, чтобы делать то, ради чего они выделены изначально", - отметил он.

    Уолтц добавил, что всемирной организации необходимо "вернуться к основам" в своей деятельности, а именно "прекращению и предотвращению войн и сохранению мира".

