Уолтц: ООН неправильно тратит выделяемые ей США средства

ООН неправильно расходует те средства, которые США выделяют всемирной организации.

Как передает Report, об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart News.

"Правильно ли тратятся средства? Сейчас я бы сказал, что нет, потому что они тратятся на все эти woke-проекты, вместо того, чтобы делать то, ради чего они выделены изначально", - отметил он.

Уолтц добавил, что всемирной организации необходимо "вернуться к основам" в своей деятельности, а именно "прекращению и предотвращению войн и сохранению мира".