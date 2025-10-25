Daimi nümayəndə: BMT ABŞ-nin dünya təşkilatına ayırdığı vəsaiti düzgün xərcləmir
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 02:46
BMT ABŞ-nin dünya təşkilatına ayırdığı vəsaiti düzgün xərcləmir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "Breitbart News"a müsahibəsində deyib.
"Vəsaitlər düzgün xərclənirmi? Hal-hazırda, mən yox deyərdim, çünki onlar əvvəlcə ayrılmış işləri yerinə yetirmək əvəzinə, bütün bu "siyasi" layihələrə xərclənirlər", - deyə o qeyd edib.
Diplomat əlavə edib ki, ümumdünya təşkilatı öz fəaliyyətinin əsaslarına, yəni müharibələrə son qoymağa və qarşısını almağa, eyni zamanda sülhü qorumağa qayıtmalıdır.
