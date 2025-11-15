Умеров сообщил о начале переговоров об обмене пленными между РФ и Украиной

В ближайшее время Россия и Украина начнут технические консультации для закрепления договоренностей по очередному этапу обмена пленными.

Как передает Report, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил в своем телеграм-канале.

"По поручению президента Украины я в эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ относительно возобновления процесса обменов пленными и возвращению удерживаемых лиц (с РФ - ред.) В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности", - написал он.

Умеров подчеркнул, что стороны в ближайшее время проведут технические консультации, призванные закрепить все процедурные и организационные моменты.

По его словам, речь идет о возвращении 1200 украинских военнопленных до праздников: "Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с близкими".