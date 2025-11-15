Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Умеров сообщил о начале переговоров об обмене пленными между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 21:23
    Умеров сообщил о начале переговоров об обмене пленными между РФ и Украиной

    В ближайшее время Россия и Украина начнут технические консультации для закрепления договоренностей по очередному этапу обмена пленными.

    Как передает Report, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров сообщил в своем телеграм-канале.

    "По поручению президента Украины я в эти дни провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ относительно возобновления процесса обменов пленными и возвращению удерживаемых лиц (с РФ - ред.) В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности", - написал он.

    Умеров подчеркнул, что стороны в ближайшее время проведут технические консультации, призванные закрепить все процедурные и организационные моменты.

    По его словам, речь идет о возвращении 1200 украинских военнопленных до праздников: "Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с близкими".

    Рустем Умеров СНБО российско-украинская война обмен пленными
    Umerov Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi üzrə danışıqların başladığını açıqlayıb

