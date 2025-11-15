İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Umerov Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi üzrə danışıqların başladığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 21:38
    Umerov Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi üzrə danışıqların başladığını açıqlayıb

    Yaxın vaxtlarda Rusiya və Ukrayna əsirlərin növbəti mərhələdə mübadiləsi ilə bağlı razılaşmaları möhkəmləndirmək üçün texniki məsləhətləşmələrə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rüstəm Umerov öz "Telegram" kanalında paylaşm edib.

    "Ukrayna Prezidentinin tapşırığı ilə mən son günlərdə Türkiyə və BƏƏ-dəki tərəfdaşların vasitəçiliyi ilə əsir mübadiləsi prosesinin bərpası və saxlanılan şəxslərin (Rusiya ilə – red.) geri qaytarılması ilə bağlı məsləhətləşmələr apardım. Bu danışıqların nəticəsində tərəflər İstanbul razılaşmalarını aktivləşdirməyə razılaşdılar", – deyə o yazıb.

    Umerov vurğulayıb ki, tərəflər yaxın vaxtlarda bütün prosedur və təşkilati məsələləri möhkəmləndirmək üçün texniki məsləhətləşmələr keçirəcəklər.

    Onun sözlərinə görə, söhbət bayrama qədər 1 200 ukraynalı hərbi əsirin geri qaytarılmasından gedir: "Fasiləsiz çalışırıq ki, əsirlikdən qayıtmalı olan ukraynalılar Yeni il və Milad bayramlarını evdə – ailə süfrəsi arxasında və yaxınlarının yanında qarşılasınlar".

    İstanbul razılaşmaları Rüstəm Umerov Rusiya
    Умеров сообщил о начале переговоров об обмене пленными между РФ и Украиной

    Son xəbərlər

    22:06
    Video

    Nizami rayonunda 17 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

    Hadisə
    21:54
    Foto

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa birinciliyi davam edir, azərbaycanlı gimnastlar finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    21:46
    Foto
    Video

    Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitindən əvvəl binalarda Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    21:38

    Umerov Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi üzrə danışıqların başladığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:33

    Fransada BFMTV-nin yayımı partlayış təhlükəsi səbəbindən dayandırılıb

    Digər ölkələr
    21:18

    Makron Konqo ilə "M23" arasında əldə olunan sazişi alqışlayıb

    Digər ölkələr
    20:59
    Foto

    ŞKTR Prezidenti Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    20:51

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    20:38

    ABŞ Kambocadakı vəziyyətlə əlaqədar Tailandla ticarət danışıqlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti