Умеров проведет в Брюсселе встречи с советниками лидеров ЕС по нацбезопасности

В Брюсселе сегодня состоится встреча секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умерова с его коллегами из европейских стран.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X .

По словам Зеленского, вместе с секретарем СНБО Украины на встречах в Брюсселе будет участвовать начальник Генерального штаба Украины Андрей Гнатов.

"Это постоянная координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров", - написал президент.

По его словам, украинская делегация также проинформирует европейских коллег о результатах контактов американской стороны в Москве, состоявшихся 2 декабря.

"Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности",- отметил он.

Зеленский добавил, что после Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Дональда Трампа в США.

"Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе", - подчеркнул президент Украины.