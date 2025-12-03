İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Brüsseldə Aİ rəsmiləri ilə görüşəcək

    • 03 dekabr, 2025
    • 16:51
    Bu gün Brüsseldə Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerovun Avropa ölkələrindən olan həmkarları ilə görüşü keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, Brüsseldəki görüşdə Rüstəm Umerov ilə birgə Ukraynanın Baş Qərargahının rəisi Andrey Qnatov iştirak edəcək.

    "Bu həmkarlarla birgə koordinasiyadır və danışıqlar prosesinin tam şəkildə fəallığını təmin edirik", - Ukrayna Prezidenti vurğulayıb.

    V.Zelenskinin sözlərinə görə, Ukraynanın nümayəndə heyəti dekabrın 2-si Moskvada baş tutmuş ABŞ tərəfi ilə görüşün nəticələri barədə avropalı həmkarlarına məlumat verəcək.

    Умеров проведет в Брюсселе встречи с советниками лидеров ЕС по нацбезопасности

