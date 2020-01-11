​Умер султан Омана Кабус бен Саид

Правивший в султанате Омане с 1970 года султан Кабус бен Саид скончался с пятницу вечером, 10 января, после продолжительной болезни, в стране объявлен трехдневный траур.

Как передает Report, об этом сообщило Оманское агентство новостей.

По случаю смерти правителя в султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать общественные и частные учреждения и организации.

На протяжении последних лет султан Омана, который не имеет наследников, тяжело болел и проходил лечение в Германии.