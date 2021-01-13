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Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Причиной неожиданной кончины миллиардера стала непродолжительная болезнь
Другие страны
13 января 2021 г. 16:24
Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph
Дэвид Барклай

Британский миллиардер и совладелец одной из крупнейших британских газет Daily Telegraph и ее дочерних изданий Дэвид Барклай скончался в возрасте 86 лет. Как передает Report, об этом пишет газета Guardian.

По данным издания, причиной неожиданной кончины миллиардера стала непродолжительная болезнь. У Барклая остались четыре сына и девять внуков.

Сообщается, что Дэвид Барклай был совладельцем британской газеты Daily Telegraph совместно со своим братом-близнецом Фредериком и являлся одним из наиболее успешных бизнесменов своего времени. Согласно списку самых богатых людей, опубликованному Sunday Times в 2020 году, состояние братьев оценивалось в семь миллиардов фунтов (9,5 миллиардов долларов США).

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Версия на английском языке British billionaire and Daily Telegraph co-owner dies

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