Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph

Причиной неожиданной кончины миллиардера стала непродолжительная болезнь

Британский миллиардер и совладелец одной из крупнейших британских газет Daily Telegraph и ее дочерних изданий Дэвид Барклай скончался в возрасте 86 лет. Как передает Report, об этом пишет газета Guardian.

По данным издания, причиной неожиданной кончины миллиардера стала непродолжительная болезнь. У Барклая остались четыре сына и девять внуков.

Сообщается, что Дэвид Барклай был совладельцем британской газеты Daily Telegraph совместно со своим братом-близнецом Фредериком и являлся одним из наиболее успешных бизнесменов своего времени. Согласно списку самых богатых людей, опубликованному Sunday Times в 2020 году, состояние братьев оценивалось в семь миллиардов фунтов (9,5 миллиардов долларов США).