    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 18:56
    Укроборонпром и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили укрепление ракетного арсенала Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает генеральный директор украинской компании Герман Сметанин на своей странице в соцсети.

    "Команда "Укроборонпрома" провела рабочую встречу с представителями RTX Corporation, во время которой обсуждалось дальнейшее укрепление ремонтных возможностей средств противовоздушной обороны, переданных Украине партнерами", - говорится в публикации.

    По результатам переговоров стороны достигли важной договоренности для усиления воздушной обороны Украины. При этом глава компании не привел никаких подробностей.

    Лента новостей