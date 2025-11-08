"Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО
Другие страны
- 08 ноября, 2025
- 18:56
"Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили укрепление ракетного арсенала Украины.
Как передает Report, об этом сообщает генеральный директор украинской компании Герман Сметанин на своей странице в соцсети.
"Команда "Укроборонпрома" провела рабочую встречу с представителями RTX Corporation, во время которой обсуждалось дальнейшее укрепление ремонтных возможностей средств противовоздушной обороны, переданных Украине партнерами", - говорится в публикации.
По результатам переговоров стороны достигли важной договоренности для усиления воздушной обороны Украины. При этом глава компании не привел никаких подробностей.
