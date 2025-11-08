"Ukroboronprom" və "RTX Corporation" Ukrayna HHM-nin gücləndirilməsini razılaşdırıblar
Digər ölkələr
- 08 noyabr, 2025
- 19:11
"Ukroboronprom" və "RTX Corporation" Ukraynanın raket arsenalının gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna şirkətinin baş direktoru Herman Smetanin sosial şəbəkə hesabında bildirib.
"Ukroboronprom" komandası "RTX Corporation" nümayəndələri ilə işgüzar görüş keçirib, görüş zamanı tərəfdaşları tərəfindən Ukraynaya verilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təmir imkanlarının daha da gücləndirilməsini müzakirə ediblər", - paylaşımda bildirilir.
Danışıqlardan sonra tərəflər Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirməklə bağlı mühüm razılığa gəliblər. Lakin şirkətin baş direktoru heç bir təfərrüat açıqlamayıb.
