İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    "Ukroboronprom" və "RTX Corporation" Ukrayna HHM-nin gücləndirilməsini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 19:11
    Ukroboronprom və RTX Corporation Ukrayna HHM-nin gücləndirilməsini razılaşdırıblar

    "Ukroboronprom" və "RTX Corporation" Ukraynanın raket arsenalının gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna şirkətinin baş direktoru Herman Smetanin sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    "Ukroboronprom" komandası "RTX Corporation" nümayəndələri ilə işgüzar görüş keçirib, görüş zamanı tərəfdaşları tərəfindən Ukraynaya verilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təmir imkanlarının daha da gücləndirilməsini müzakirə ediblər", - paylaşımda bildirilir.

    Danışıqlardan sonra tərəflər Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirməklə bağlı mühüm razılığa gəliblər. Lakin şirkətin baş direktoru heç bir təfərrüat açıqlamayıb.

    Ukrayna raket arsenalı hava hücumundan müdafiə sistemləri
    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    Son xəbərlər

    19:16
    Foto

    Şuşada "8 Noyabr - Zəfərin təntənəsi" adlı konsert proqramı təşkil olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:11

    "Ukroboronprom" və "RTX Corporation" Ukrayna HHM-nin gücləndirilməsini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    19:07
    Foto

    Xankəndidə Zəfərin 5 illiyi münasibətilə möhtəşəm konsert proqramı keçirilir

    Daxili siyasət
    18:53

    Tanzaniyada müxalifət nümayəndəsi kütləvi iğtişaşlarla bağlı həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Zəfərin beşinci ildönümü qeyd edilib

    Hərbi
    18:37

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    18:30
    Foto

    Sumqayıtda Zəfər Günü konsert proqramı ilə davam edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:25

    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq

    İnfrastruktur
    18:23

    Şahbaz Şərifin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti