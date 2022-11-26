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Украинское зерно также будет экспортироваться через Польшу

Украинское зерно также будет экспортироваться через Польшу Польша намерена расширить свою приграничную инфраструктуру с Украиной для экспорта украинского зерна и уже выделяет на это значительные средства.
Другие страны
26 ноября 2022 г. 23:30
Украинское зерно также будет экспортироваться через Польшу

Польша намерена расширить свою приграничную инфраструктуру с Украиной для экспорта зерна и уже выделяет на это значительные средства.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом на саммите "Зерно из Украины" заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша готовится построить новые КПП на границе с Украиной из-за блокирования Россией экспорта зерна и продуктов питания в Черном море:

"Это необходимо для поддержки восстановления Украины и поддержки преодоления сегодняшних вызовов, для обеспечения транзитного экспорта в наши порты на Балтийском море через Польшу".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna taxılı Polşa vasitəsilə də ixrac olunacaq 

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