Украинское зерно также будет экспортироваться через Польшу

Польша намерена расширить свою приграничную инфраструктуру с Украиной для экспорта зерна и уже выделяет на это значительные средства.
Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом на саммите "Зерно из Украины" заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, Польша готовится построить новые КПП на границе с Украиной из-за блокирования Россией экспорта зерна и продуктов питания в Черном море:
"Это необходимо для поддержки восстановления Украины и поддержки преодоления сегодняшних вызовов, для обеспечения транзитного экспорта в наши порты на Балтийском море через Польшу".