    Украинский Су-27 разбился на Запорожском направлении

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 17:25
    Украинский Су-27 разбился на Запорожском направлении

    Военный самолет Су-27 воздушных сил ВСУ разбился во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, самолет относился к 39-й бригаде тактической авиации.

    Летчик погиб, причины и обстоятельства крушения выясняются, сообщили в 39-й бригаде.

