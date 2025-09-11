Украинский Су-27 разбился на Запорожском направлении
- 11 сентября, 2025
- 17:25
Военный самолет Су-27 воздушных сил ВСУ разбился во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, самолет относился к 39-й бригаде тактической авиации.
Летчик погиб, причины и обстоятельства крушения выясняются, сообщили в 39-й бригаде.
