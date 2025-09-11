İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Ukraynaya məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:28
    Ukraynaya məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "Su-27" hərbi təyyarəsi Zaporojye istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb.

    "Report"un Ukrayna mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, təyyarə 39-cu taktiki aviasiya briqadasına məxsus idi.

    39-cu briqadadan bildirilib ki, pilot həlak olub, qəzanın səbəbləri araşdırılır.

    Ukrayna təyyarə Qəza
    Украинский Су-27 разбился на Запорожском направлении

    Son xəbərlər

    18:18
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:15

    Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilib

    Elm və təhsil
    18:14

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    18:10

    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    Maliyyə
    18:05

    Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    18:02

    Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    18:00

    "Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    18:00

    MİDA-nın 2 illik maliyyə vəziyyətini yoxlayacaq şırkət müəyyən olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti