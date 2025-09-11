Ukraynaya məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb
- 11 sentyabr, 2025
- 17:28
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "Su-27" hərbi təyyarəsi Zaporojye istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb.
"Report"un Ukrayna mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, təyyarə 39-cu taktiki aviasiya briqadasına məxsus idi.
39-cu briqadadan bildirilib ki, pilot həlak olub, qəzanın səbəbləri araşdırılır.
