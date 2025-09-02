Украинский депутат: Отношения Азербайджана и Украины всегда были очень дружественными

Несмотря на определенную обеспокоенность по поводу активной помощи Азербайджана Украине, эта гуманитарная миссия продолжается.

Об этом сказал восточноевропейскому бюро Report председатель комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины, депутат Федор Вениславский.

Он отметил, что отношения между двумя странами всегда были очень дружественными.

"С 2022 года, с начала войны, мы видим поступление гуманитарной помощи. Из Азербайджана сюда было отправлено много гуманитарной помощи. Мы видим, что граждане Азербайджана также очень активны в оказании помощи Украине на добровольной основе", - отметил он.