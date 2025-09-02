Ukraynalı deputat: Azərbaycanın köməyi ilə bağlı narahatlıqların olmasına baxmayaraq, bu humanitar missiya davam edir

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:37
    Azərbaycanın Ukraynaya fəal kömək göstərməsi ilə bağlı müəyyən narahatlıqların olmasına baxmayaraq, bu humanitar missiya davam edir.

    Bunu "Report"un Şərqi Avropa bürosuna Ukrayna Ali Radasının Müdafiə və təhlükəsizlik komitəsinin sədri, deputat Fedor Venislavski bildirib.

    O qeyd edib ki, iki ölkə arasında münasibətlər həmişə çox mehriban olub:  

    "2022-ci ildən, müharibə başlayandan humanitar yardımların gəldiyini görürük. Azərbaycandan bura çoxlu humanitar yardım göndərilib. Biz görürük ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları da Ukraynaya kömək etməkdə könüllülük əsasında çox fəaldırlar. Ona görə də çox yaxşı dostluq münasibətləri bizim üçün çox vacibdir" - deyə, o, əlavə edib.

