Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026

    Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 14:55
    Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе

    Утром в субботу дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-УНПЗ", который расположен в городе Уфа (республика Башкортостан, РФ), в 1400 километрах от Украины.

    Как передает Report, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в спецслужбе.

    По предварительной информации, после удара беспилотников возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

    "Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага", - отметил источник.

    Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами российские вооруженные силы.

    Башнефть НПЗ дроны российско-украинская война
    Ukrayna dronları Ufada neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Последние новости

    15:15
    Фото

    Участники международной конференции совершили намаз в Зангиланской мечети - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:09

    Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями США в отношении NIS

    Другие страны
    14:56

    Азербайджан возобновил экспорт капусты в Беларусь

    Бизнес
    14:55

    Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе

    Другие страны
    14:38
    Фото

    В Азербайджане проходит III Кулинарный фестиваль "Европейская кухня"

    Kультурная политика
    14:36
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел общегородской субботник

    Карабах
    14:26
    Видео

    В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:23

    Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за соглашением с ХАМАС

    Другие страны
    14:15

    Глава Femmes Digitales: Проблемы кибербезопасности можно решить путем диалога

    ИКТ
    Лента новостей