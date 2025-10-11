Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе

Утром в субботу дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-УНПЗ", который расположен в городе Уфа (республика Башкортостан, РФ), в 1400 километрах от Украины.

Как передает Report, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в спецслужбе.

По предварительной информации, после удара беспилотников возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага", - отметил источник.

Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами российские вооруженные силы.