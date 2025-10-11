İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Ukrayna dronları Ufada neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 15:15
    Ukrayna dronları Ufada neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Bu gün səhər saatlarında Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin "A" Xüsusi Əməliyyatlar Mərkəzinin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) Ukraynadan 1 400 kilometr məsafədə yerləşən Ufa şəhərindəki (Başqırdıstan Respublikası) "Başneft-UNPZ" neft emalı zavoduna zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" xüsusi xidmətdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu, son bir ay ərzində Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin Başqırdıstanda - Ukraynadan 1 400 kilometr məsafədə - üçüncü zərbəsidir. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti istənilən obyektə çata bilər", - mənbə qeyd edib.

    Ufa şəhəri Rusiyanın ən böyük neft emalı mərkəzlərindən biridir və Rusiya Silahlı Qüvvələrini yanacaq və yanacaq-sürtkü materialları ilə təmin edir.

    Ukrayna Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi "Başneft-UNPZ" Neft Emalı Zavodu
    Украинские дроны поразили НПЗ в Уфе

    Son xəbərlər

    15:38

    Qaradağda palçıq vulkanının aktivliyi dayanıb

    Digər
    15:33

    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:33

    Azərbaycan boksçuları Özbəkistanda təlim-məşq toplanışı keçəcəklər

    Fərdi
    15:29

    Polis danışılmış oyunlarda iştirak edən futbolçunu matçdan dərhal sonra həbs edib

    Futbol
    15:19
    Foto

    Kəmaləddin Heydərov Salyanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:15

    Ukrayna dronları Ufada neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    15:10

    Bakının Tələt Şıxəliyev küçəsində birtərəfli hərəkət təşkil edilib

    İnfrastruktur
    14:57
    Foto

    Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilan məscidində namaz qılıblar - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:47

    Amerikalı hərbçilər HƏMAS ilə razılaşmaya nəzarət üçün İsrailə göndərilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti