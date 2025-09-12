Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 15:31
    Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море

    Беспилотники Службы безопасности Украины поразили минувшей ночью крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спецслужбу.

    "В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до $41 млн", - сообщили в СБУ.

    Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций России - НПС-3, НПС "Андреаполь" и НПС-7. Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

    Приморск - это ключевой хаб для загрузки теневого флота, с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит РФ около $15 млрд.

