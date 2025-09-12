İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 15:37
    Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin pilotsuz uçuş aparatları ötən gecə Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" xüsusi xidmət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море

    Son xəbərlər

    15:41

    "FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində Bakıda daha bir meydançanın açılışı olub

    Futbol
    15:37

    Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib

    Digər ölkələr
    15:35

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:34

    Avrokomissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırır

    Digər ölkələr
    15:33

    "Qarabağ"In rəqibinin baş məşqçisi avqust ayının ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    15:29
    Foto

    Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn olunub – YENİLƏNİB

    Hərbi
    15:29

    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gəlib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycanın nar ixracı üçün zəruri sertifikatlaşdırma prosesləri sürətləndiriləcək

    Biznes
    15:24
    Foto

    Şamaxıda toxum sərgi-satış yarmarkası və Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti