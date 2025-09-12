Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 15:37
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin pilotsuz uçuş aparatları ötən gecə Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" xüsusi xidmət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Son xəbərlər
15:41
"FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində Bakıda daha bir meydançanın açılışı olubFutbol
15:37
Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edibDigər ölkələr
15:35
Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:34
Avrokomissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırırDigər ölkələr
15:33
"Qarabağ"In rəqibinin baş məşqçisi avqust ayının ən yaxşısı seçilibFutbol
15:29
Foto
Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn olunub – YENİLƏNİBHərbi
15:29
Ərdoğanın müavini Naxçıvana gəlib - YENİLƏNİBXarici siyasət
15:29
Azərbaycanın nar ixracı üçün zəruri sertifikatlaşdırma prosesləri sürətləndiriləcəkBiznes
15:24
Foto