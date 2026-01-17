Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Украинская разведка заявила о планах РФ атаковать энергообъекты страны

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 19:06
    ВС РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины, чтобы оставить украинцев без света и тепла.

    Как передает Report, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграм-канале.

    "С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства - речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - говорится в публикации.

    Кроме того, как отмечает ГУР, в рамках своей компании давления РФ планирует также усилить запугивание стран Европы и Запада в целом. Цель этих мер - сдержать поддержку Украины, в частности, способность нашей страны отражать атаки РФ по критическим объектам инфраструктуры.

    Таким образом, Москва намерена оставить гражданских украинцев без электроэнергии и теплоснабжения.

    "Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла", - пояснили в ГУР.

    Напомним, что с осени 2025 года Россия возобновила свою тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим многие города Украины остаются без тепла и света.

    российско-украинская война разведка удары по энергетической инфраструктуре

