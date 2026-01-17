İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 19:50
    Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələri ukraynalıları işıq və istiliksiz qoymaq üçün Ukraynanın atom elektrik stansiyalarının (AES) yarımstansiyalarına zərbə vurmaq variantlarını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi (BKİ) "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    "Ukraynanı müharibənin dayandırılması barədə qəbuledilməz təslim tələblərini imzalamağa məcbur etmək məqsədilə Rusiya enerji sisteminin strateji obyektlərinə - Ukrayna AES-lərinin işini təmin edən elektrik ötürmə yarımstansiyalarına hücum etmək variantını nəzərdən keçirir", - məlumatda deyilir.

    BKİ qeyd edib ki, bundan əvvəl Rusiya öz təzyiq kampaniyası çərçivəsində Avropa və ümumiyyətlə, Qərb ölkələrinə qarşı hədə-qorxu tədbirlərini gücləndirməyi planlaşdırır. Bu tədbirlərin məqsədi Ukraynanın dəstəklənməsinin, xüsusilə də ölkənin kritik infrastruktur obyektlərinə hücumların dəf edilməsinin qarşısını almaqdır.

    Beləliklə, Moskva mülki ukraynalıları elektrik enerjisi və istiliksiz vəziyyətə salmaq istəyir.

    "Moskva qeyd olunan yarımstansiyaların məhv edilməsi və ya sıradan çıxarılması yolu ilə AES-nin enerji bloklarını Ukraynanın vahid enerji sistemindən ayırmağa çalışır. Məqsəd mülki ukraynalılar tamamilə işıq və istiliksiz qoymaqdır", - BKİ-dən bildirilib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin payızından Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələri bərpa edib. Bununla əlaqədar Ukraynanın bəzi şəhərləri istilik və işıqsız qalıb.

    Ukrayna AES Rusiya raket hücum
    Украинская разведка заявила о планах РФ атаковать энергообъекты страны

    Son xəbərlər

    20:09

    KİV: Karni Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Danimarkada minlərlə insan ABŞ-nin Qrenlandiya siyasətinə qarşı aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    19:50

    Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:37

    Danimarka və Fransa Qrenlandiya üzərində təlim uçuşları həyata keçirib

    Digər ölkələr
    19:24
    Foto

    Azərbaycan məktəbliləri beynəlxalq olimpiadada 10 medal qazanıblar

    Elm və təhsil
    19:16

    Xamenei: Bilirəm ki, xalqın dolanışığı, həqiqətən, çətindir

    Region
    19:08

    "Turan Tovuz" yoxlama oyununda Polşa "Poqon"una uduzub

    Futbol
    19:02

    "Mançester Yunayted" yeni baş məşqçisi ilə ilk matçında "Mançester Siti"ni məğlub edib

    Futbol
    18:51

    Filippində tullantı poliqonunda baş verən uçqunda ölənlərin sayı 35-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti