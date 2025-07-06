Украинская деревня после серии взрывов превратилась в руины

В селе Березина Житомирской области Украины, недалеко от границы с Беларусью, произошла серия взрывов, которые без предварительных сигналов тревоги разрушили большую часть населённого пункта.

В селе Березина Житомирской области Украины, недалеко от границы с Беларусью, произошла серия взрывов, которые без предварительных сигналов тревоги разрушили большую часть населённого пункта.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, корреспондент агентства побывал на месте и пообщался с жителями.

По словам местных жителей Владимира Йонтенко и Ларисы Гаврилюк, взрывы произошли внезапно и без сирен:

"Деревня превратилась в руины, всё окутало пламя и дым", — рассказали они.

Предполагается, что атака могла быть совершена диверсионными группами, нацелившимися на расположенный поблизости завод. В результате взрывов, по предварительным данным, погибли 5 человек, ещё 30 получили ранения. Большинство домов, а также система коммуникаций, были разрушены.