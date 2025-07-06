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Украинская деревня после серии взрывов превратилась в руины

Украинская деревня после серии взрывов превратилась в руины В селе Березина Житомирской области Украины, недалеко от границы с Беларусью, произошла серия взрывов, которые без предварительных сигналов тревоги разрушили большую часть населённого пункта.
Другие страны
6 июля 2025 г. 10:19
Украинская деревня после серии взрывов превратилась в руины

В селе Березина Житомирской области Украины, недалеко от границы с Беларусью, произошла серия взрывов, которые без предварительных сигналов тревоги разрушили большую часть населённого пункта.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, корреспондент агентства побывал на месте и пообщался с жителями.

По словам местных жителей Владимира Йонтенко и Ларисы Гаврилюк, взрывы произошли внезапно и без сирен:

"Деревня превратилась в руины, всё окутало пламя и дым", — рассказали они.

Предполагается, что атака могла быть совершена диверсионными группами, нацелившимися на расположенный поблизости завод. В результате взрывов, по предварительным данным, погибли 5 человек, ещё 30 получили ранения. Большинство домов, а также система коммуникаций, были разрушены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın silsilə partlayışlardan sonra dağılan kəndindən FOTOREPORTAJ

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